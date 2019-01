Savona. Alessio Alamia è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della ex fidanzata Janira D’Amato. E’ questo il verdetto della Corte D’Assise, arrivato oggi dopo una camera di consiglio durata quasi cinque ore.

Alla lettura della sentenza erano presenti i genitori della vittima, Rossano e Tiziana, ed i fratelli Kevin e Didier, ma non l’assassino. Alamia, dopo aver presenziato a tutte le ultime udienze, stavolta ha infatti deciso di rinunciare a comparire in aula, aspettando di conoscere l’entità della sua condanna in carcere.

Foto 3 di 3





Alamia è stato invece assolto dall’accusa di stalking “perché il fatto non sussiste”.

La fine del processo arriva a poco meno di due anni dal terribile delitto che si era consumato il 7 aprile del 2017. Quel giorno Alamia, oggi ventunenne, aveva brutalmente ucciso con 49 coltellate nella sua casa in piazzetta Morelli a Pietra Ligure l’ex fidanzata Janira D’Amato.

Clicca qui per guardare il video INTEGRALE della deposizione di Alessio Alamia in aula