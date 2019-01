Nuovo lavoro dello scrittore savonese Roberto Centazzo: in libreria c’è “Mazzo e rubamazzo”

Savona. E’ uscito oggi “Mazzo e rubamazzo”, il nuovo libro dello scrittore savonese Roberto Centazzo che propone una nuova avventura della ormai celebre “Squadra speciale minestrina in brodo”.

La prima presentazione sarà domani, alle 18, alla libreria Ubik di Savona dove a fare le vesti di relatore sarà Marco Pivari (alias Mister Rock).

Questa la trama del nuovo libro:

“Per un tragico errore della Prefettura, i bonifici della meritata pensione di Ferruccio Pammattone, Eugenio Mignogna e Luc Santoro, alias Semolino, Kukident e Maalox, sono saltati, scaraventando i tre ex poliziotti in un mondo a loro sconosciuto, quello di chi si arrabatta per mettere insieme il pranzo con la cena. La temporanea indigenza, però, permette loro di guardare con occhio più comprensivo certi ‘stratagemmi’ per tirare a campare, che nella ‘pancia’ più povera di Genova, pare siano all’ordine del giorno. Negli ultimi tempi, poi, in quei quartieri dai fragili equilibri sociali si notano strani movimenti di speculatori, costruttori, uomini d’affari ed esponenti politici”.

“I nostri tre eroi vengono così a conoscenza, per caso, di uno squallido piano dei famigerati ‘poteri forti’ per appropriarsi di un pezzo significativo del centro storico. Tra l’altro, chi ha provato a denunciarli ci ha rimesso la vita…Sembra uno scontro impari, una partita persa in partenza: tre poliziotti in pensione contro una banda di giganti ricchi e potenti. Ma Semolino, Kukident e Maalox non si arrenderanno e sapranno mettere in campo vecchie esperienze e nuove competenze per riscattare quella fetta di popolazione senza voce”.