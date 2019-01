Nuovo angiografo per l’ospedale San Paolo di Savona: entro giugno il bando di gara

Savona. Verrà bandita entro il primo semestre di quest’anno la gara per l’acquisto dell’angiografo monoplano “total body” per l’ospedale San Paolo di Savona, in sostituzione di quello oggi uso presso la sala multidisciplinare di Radiologia Interventistica e Cardiologia/Emodinamica. Lo annuncia la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale.

“Questo nuovo apparecchio – afferma l’assessore Viale – sarà installato e funzionante entro i primi mesi del 2020, così come il nuovo angiografo destinato all’ospedale Santa Corona”. Entrambe le strumentazioni sono finanziate con mutui autorizzati da Regione con una spesa presunta di 1,8 milioni complessivi.

“Inoltre – prosegue la vicepresidente Viale – nell’ambito del piano di ammodernamento tecnologico delle attrezzature più obsolete in funzione nei nostri ospedali, reso possibile grazie all’azione di efficientamento dei servizi e delle risorse realizzata da Alisa, sono stati inseriti anche altri due angiografi cardiologici dei due ospedali savonesi, San Paolo e Santa Corona, con un finanziamento di 500mila euro”.

L’assessore Viale sottolinea che “si tratta di soluzioni attese da tempo. Il San Paolo – prosegue – è un ospedale di primaria importanza, punto di riferimento di un’area vasta del territorio. Per questo stiamo lavorando per il suo potenziamento, anche attraverso la sostituzione delle apparecchiature più obsolete. Un piano – conclude – che interessa non solo il savonese ma tutta la Liguria, in una logica di rete”.