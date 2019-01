Notte di San Silvestro nel savonese: tre interventi dei vigili del fuoco

Savona. Una nottata relativamente tranquilla quella di San Silvestro nel savonese.

Sono stati in tutto tre gli interventi da parte dei vigili del fuoco dei diversi distaccamenti a seguito dei festeggiamenti con botti e petardi in provincia, per fortuna senza gravissime conseguenze.

Il più grave a Spotorno, dove nella notte si è verificato l’incendio di un autovettura, con il mezzo che ha preso fuoco ed è stato gravemente danneggiato. Altri due interventi da parte dei pompieri rispettivamente a Borghetto Santo Spirito e a Savona: nel primo caso per l’incendio di una tenda su un terrazzo, mentre nel secondo a prendere fuoco è stato un albero, entrambi i roghi sono stati rapidamente domati dai vigili del fuoco.

Nel corso della notte sono stati segnalati altri interventi, ma tutti di lievissima entità e senza persone rimaste ferite.

Sul fronte sanitario non sono mancati alcuni interventi da parte di personale sanitario e 118 per giovani e giovanissimi ubriachi, che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari a seguito dell’abuso di sostanze alcoliche.