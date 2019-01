Non era lui il pusher che ha ceduto eroina al 37enne finito in overdose: scarcerato

Albenga. E’ stato scarcerato su disposizione del pm Cristiana Buttiglione il trentatreenne albenganese, pregiudicato ed in regime di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza disposta dal Tribunale di Savona, che lo scorso 3 gennaio era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di aver ceduto ad un tossicodipendente di Cervo di 37 anni alcune dosi di eroina, la cui assunzione, per via venosa, gli aveva provocato un arresto cardiaco. Gli accertamenti investigativi effettuati dopo il malore hanno infatti permesso di chiarire che l’uomo fermato non era il pusher responsabile della cessione.

Un sospetto che è stato confermato anche dal trentasettenne di Cervo che, nel frattempo, fortunatamente, si è ripreso in ospedale e ha scagionato l’albenganese.

Al momento, quindi, i carabinieri sono sulle tracce degli spacciatori che hanno realmente ceduto la dose di eroina che ha provocato l’overdose. Provvidenziale per salvare la vita del tossicodipendente era stato l’intervento dell’ambulanza e dei sanitari del 118.