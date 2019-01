Noli, nuovi box in via Belvedere: via libera per l’inizio dei lavori

Noli. Il nuovo anno inizia con una notizia positiva per il Comune di Noli: dopo un lungo e complesso iter, con diverse problematiche burocratiche e non, lo sblocco del cantiere per la nuova autorimessa di via Belvedere è finalmente arrivato, con il via libera a partire da gennaio dei lavori. La conferma arriva dallo stesso primo cittadino Giuseppe Niccoli.

L’opera prevede una nuova autorimessa privata da 174 box.

Stando a quanto riferito l’amministrazione comunale ha rilasciato i permessi le autorizzazioni necessarie: “La proprietà può partire” sottolinea il sindaco nolese.

Il progetto era stato approvato in Conferenza dei servizi, poi aveva affrontato il percorso amministrativo fino alla convenzione stipulata per sbloccare l’atteso intervento. L’intervento comprende la sistemazione superficiale delle ex aree delle Ferrovie, oltre ad opere di messa in sicurezza del versante che era stato oggetto di una frana con relativo sgombero dei condomini, poi risarciti in sede giudiziale.

“Gli oneri sono stati pagati e ora, dopo la firma della convenzione, l’intervento può partire – conclude Niccoli -. Le difficoltà e gli intoppi non sono certo mancati, ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto”.

“Ora per il nuovo anno auspico di poter concludere anche la vicenda dei box di via IV Novembre, altro problema spinoso ereditato da questa amministrazione comunale e che speriamo di risolverle positivamente”.