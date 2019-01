Noli 2019, il vice sindaco Fiorito in pole per guidare una lista civica: “Stiamo lavorando al progetto amministrativo”

Noli. Come già annunciato da tempo il sindaco Giuseppe Niccoli non sarà della partita in vista delle prossime elezioni amministrative, una comunicazione già resa nota in Consiglio comunale e confermata in questi giorni di primi movimenti elettorali nel comune savonese.

E se sul fronte dell’attuale minoranza consiliare si attendono ancora i primi veri passi, è sul fronte dell’attuale gruppo di maggioranza che hanno invece preso forma incontri e le riunioni per trovare la quadra e definire una lista per le comunali 2019.

Sarebbe il vice sindaco Alessandro Fiorito (nella foto a dx) ad essere in pole per una candidatura a sindaco, ancora da vedere se e con quali nomi della lista civica che lo sosterrà: sicuramente parte dell’attuale maggioranza ma non si escludono new entry con la costruzione di un gruppo pià ampio possibile.

Ad ora nessuna diretta conferma, tuttavia il diretto interessato afferma: “Stiamo lavorando ad un progetto amministrativo, è vero, se sarò io il candidato sindaco è ancora tutto da vedere… Ad ora è nato un gruppo, composto da molti volti nuovi, che sta lavorando da circa un mese per costruire una lista quanto più allargata e rappresentativa possibile, ascoltando e dialogando con tutte le componenti della società nolese: sicuramente abbiamo bisogno di un ricambio, anche generazionale, e di un programma di rinnovamento per il futuro di Noli”.

Sulle tempistiche: “Credo che entro fine gennaio o massimo la prima settimana di febbraio ufficializzeremo la lista e il candidato sindaco per le prossime elezioni” conclude il vice sindaco Fiorito.

Sul fronte dell’attuale opposizione non si ricandiderà neppure l’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Ambrogio Repetto, in uno scenario politico-amministrativo in vista del voto ancora tutto da disegnare. Sicuramente si attendono le prime mosse degli esponenti del gruppo “Semplicemente Noli” Lucio Fossati e Debora Manzino.

Anche questa volta potrebbe essere sfida a due per le elezioni comunali nolesi.