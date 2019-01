Neve sul savonese, le decisioni dei sindaci sulle scuole

Provincia. Con la conferma dell’allerta gialla per neve fino alle 6 di domattina, i sindaci delle zone maggiormente interessate dalle precipitazioni stanno valutando se mantenere o meno le scuole aperte per la giornata di giovedì 24 gennaio 2019.

Finora la neve è caduta solo sul levante savonese e perciò tale “dilemma” dovrebbe interessare soltanto i sindaci di quella zona della provincia. Al momento, l’unica chiusura confermata è quella che interesserà i plessi scolastici di Celle Ligure: il sindaco Renato Zunino ha già annunciato che “domani le scuole saranno chiuse per il rischio di formazioni di ghiaccio durante la notte nelle strade e pericolo per il transito di scuolabus”.

In Valbormida, zona interessata da intense nevicate fin dalle prime ore della giornata, la maggior parte dei sindaci pare aver deciso per l’apertura. Ma molto dipenderà dall’evolversi della situazione meteo nelle prossime ore: questa notte le temperature dovrebbero abbassarsi ulteriormente, causando il formarsi di ghiaccio sulle strade. Ciò potrebbe spingere i primi cittadini ad interrompere le lezioni per risparmiare lo spostamento agli alunni e alle loro famiglie.