Neve sul savonese: le decisioni dei sindaci sulle scuole per domani, 1 febbraio 2019

Provincia. Allerta arancione per neve domani, venerdì 1 febbraio 2019, dalle 8 alle 18 su tutta la zona D (l’entroterra valbormidese) e sui bacini interni (quindi non la costa) della zona B (quella che va da Spotorno a Varazze). In queste ore pertanto i sindaci delle zone interessate dall’allerta arancione stanno valutando se mantenere o meno le scuole aperte per la giornata di domani.

Il “dilemma” interessa principalmente i Comuni compresi nell’allerta arancione: nel resto della provincia, infatti, sarà soltanto gialla e in orari più limitati (clicca qui per il dettaglio). In questo articolo aggiorneremo in tempo reale l’elenco dei Comuni che decideranno di tenere chiuse le scuole.

SCUOLE CHIUSE A:

Celle Ligure

Sassello

Varazze

Aggiornamenti in corso

SCUOLE APERTE A:

Savona

Albisola Superiore

Altare

Cairo Montenotte

Calizzano

Carcare

Cengio

Cosseria

Dego

Mallare

Millesimo

Murialdo

Pallare

Quiliano

Roccavignale

Aggiornamenti in corso