Millesimo, schianto al bivio con la Sp28bis. Un residente: “Colpa degli spartineve”, Isella promette un sopralluogo

Millesimo. Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina intorno alle 7.40 a Millesimo, all’altezza del bivio che sulla provinciale 28bis consente l’ingresso in paese.

L’impatto ha interessato due vetture, forse a causa dell’asfalto ghiacciato. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare: l’unica persona ferita è stata portata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

E subito dopo lo schianto qualche residente ha puntato il dito contro la pericolosità di quel punto: “Nessuno controlla e tira le orecchie a chi lavora male – è la critica comparsa sui social network in un messaggio indirizzato al presidente della provincia Pierangelo Olivieri e alla neoconsigliera (confermata ieri) Luana Isella – In sintesi, gli spartineve quando passano tagliano la curva restringendo la carreggiata, la strada pende all’interno della carreggiata di conseguenza la neve ai lati sciogliendosi rimane in strada per poi gelare la notte. Ci sono tratti di strada cui bisogna prestare maggiore attenzione, cosa che non sempre succede se chi guida i mezzi oltre a farlo saltuariamente prende pochissimi euro”.

Un invito a fare un sopralluogo che Isella ha subito colto: “E’ un incrocio gestito in parte dalla Provincia e in parte da Autostrade – chiarisce – Sarà mia cura, se mi verrà confermata la delega alla viabilità, fare un sopralluogo e capire se si può fare qualcosa per migliorare la situazione”.