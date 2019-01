Savona. Nulla da fare per la Mikah Savona che non sfrutta l’assenza tra le fila dell’Andros Palermo della lunga titolare Vandenberg e cede di 20 lunghezze alla formazione siciliana.

La prima frazione dell’incontro vede un batti e ribatti tra le due squadre, con Verona che trova facili canestri dentro l’area e con le savonesi che rispondono con Vitari, Svetlikova e Penz che mette a segno due triple consecutive. Il tempino si chiude sul 18-12.

Nel secondo quarto Palermo parte forte e piazza un break di 6 a 0 che spinge le isolane sul 24-12 con Verona ancora sugli scudi. Savona risponde con quattro triple consecutive (Penz, Sansalone, Penz, Zolfanelli) per il momentaneo 27-24. Coach Coppa chiama time-out per bloccare la reazione delle liguri e dopo il minuto di sospensione le palermitane allungano nuovamente grazie anche alla bomba a fil di sirena di Manzotti che porta le due squadre all’intervallo lungo sul 36-26.

Al rientro dagli spogliatoi sono ancora le siciliane a dettare il gioco, con le savonesi che soffrono l’aggressività delle padrone di casa e perdono parecchi palloni (saranno ben nove quelli del quarto), che si concretizzano quasi tutti in facili canestri in contropiede per le isolane. Nonostante le difficoltà di gioco, le ragazze di coach Pollari riescono comunque a riaprire nuovamente la partita e a 5’12” dalla fine del quarto si riportano sotto sul 40-34 con un canestro di Tosi. Le palermitane però non mollano e continuano a spingere forte, allungano nuovamente e la terza frazione termina sul 55-37.

Nell’ultimo periodo le ragazze della presidentessa Oggero non riescono più a rientrare in partita e la testa è già al prossimo impegno casalingo. Le padrone di casa mandano in campo le giovani della squadra, che tengono bene il campo; le biancoverdi sembrano non avere più le forze per reagire.

Tre palle perse banalmente concedono l’ulteriore allungo a favore delle siciliane e gli ultimi minuti di gara scivolano via senza che le savonesi riescano a produrre gioco e senza una vera reazione alle incursioni delle avversarie.

Il match si chiude sul 77-57, con le savonesi già proiettate al prossimo importante impegno casalingo contro Umbertide, vera rivelazione di questa stagione, sesta forza del girone a quota 22 punti in classifica.

Per le biancoverdi non sarà una partita facile ma sarà fondamentale tornare alla vittoria per tentare di agguantare in classifica il gruppetto a quota 10 ad oggi formato dalle due formazioni romane e dalla formazione di Pistoia. Palla a due domenica 3 febbraio alle ore 18.

Il tabellino:

Andros Basket Palermo – Cestistica Savonese 77-57

(Parziali: 18-12; 36-26; 55-37)

Andros Basket Palermo: Verona 23, Miccio 13, Manzotti 13, Russo 12, Cupido 6, Caliò 6, Cappelli 2, Casiglia 2, Salamone, Gioè, Vandenberg ne, Tumminelli ne. All. Coppa, ass. Giordano

Cestistica Savonese: Penz 19, Svetlikova 10, Guilavogui 8, Zolfanelli 5, Azzellini 5, Tosi 4, Vitari 3, Sansalone 3 , Villa, Ceccardi ne. All. Pollari, ass. Napoli

Arbitri: Barra (Torino) e Falcetto (Claviere)