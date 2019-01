MeteoValbormida spegne 10 candeline e organizza una raccolta fondi per l’associazione Franco Guido Rossi Onlus

Valbormida. MeteoValbormida, nato all’inizio del 2009 su Facebook (poi divenuto sito nel 2011) allo scopo di dotare il territorio della Valbormida di un servizio in grado di soddisfare le esigenze di informazione locale in campo meteorologico, compie 10 anni.

E per celebrare l’importante ricorrenza, lo staff ha deciso di organizzare una raccolta fondi a favore dell’associazione valbormidese Franco Guido Rossi Onlus, che principalmente aiuta malati gravi e le loro famiglie.

È possibile effettuare i versamenti a: Associazione Franco Guido Rossi, Carige, agenzia di Cairo Montenotte; Iban Carige IT 35Y0617549331000001152680; causale: 10 anni di MeteoValbormida. Oppure, presso il bar-gelateria Montenotte, in piazza della vittoria a Cairo, è stato predisposto un apposito “salvadanaio” per la raccolta.