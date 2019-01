Liguria. Tempo in miglioramento per l’allontanamento della depressione verso sud. Rimane tuttavia aperto il corridoio instabile da nord ovest, consentendo un clima fresco e ventoso sulla nostra regione, con possibili nuovi peggioramenti nel corso della settimana. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: Venti localmente forti settentrionali.

Cielo e Fenomeni: Nubi sparse al mattino, più diffuse sul settore centro-orientale ed i versanti padani in genere. Sul levante non si escludono locali residue precipitazioni, più probabili nelle ore antelucane nelle zone interne. Ampie aperture invece a ponente. In giornata migliora su tutti i settori con schiarite in estensione da ovest verso est, e cielo in rasserenamento già entro il pomeriggio.

Venti: Settentrionali moderati, localmente tesi. Su zone esposte come crinali e sbocchi vallivi raffiche anche forti

Mari: stirato sotto costa, od al più mosso al mattino per onda lunga. Generalmente mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo le minime.

Costa min: +4/+8°C, max: +8/+12°C

Interno min: -5°/+5°C, max: +3/+8°C.