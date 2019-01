Liguria. Tra oggi e stanotte un impulso di aria di origine nord-atlantica si avvicinerà alla Francia e transiterà dalla Valle del Rodano con conseguente formazione di un minimo depressionario sottovento alle Alpi centrato sul Mar Ligure. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: Nevicate deboli fino a moderate sulla costa compresa tra Savona e Genova. Maggiori accumuli previsti sul Genovese con possibili disagi. A Levante accumuli nevosi sopra i 300 metri. Nevicate copiose sui settori interni del centro-levante, tra la Valle Scrivia e la Val di Vara con accumuli superiori ai 30 cm. Venti tesi o a tratti forti da nord soprattutto sul settore centrale.

Cielo e Fenomeni: A partire dalle ore notturne cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione, con prime precipitazioni sul settore centro-orientale, nevose solo nelle valli interne. Sul genovese pioggia con possibili occasioni di graupel o neve tonda. Dalle prime ore del mattino, grazie anche all’attivazione della tramontana scura, la quota neve sarà in rapido calo e la neve interesserà gran parte del Genovese con accumuli anche sulla costa, in particolare sui quartieri orientali. Sul Savonese deboli precipitazioni, con possibili sconfinamenti nevosi prossimi alla costa. Sul medio-levante pioggia sulla costa, neve dai 300 metri in su, con cumulate significative superiori ai 20 cm tra la Valle Scrivia e la Val di Vara. Pioggia debole sullo Spezzino. Nel corso del pomeriggio inizieranno ad avanzare le schiarite da ovest. Cessazione dei fenomeni nevosi sul Genovese da metà pomeriggio. Più ad est pioggia sulla costa e nevicate moderate nelle valli interne che proseguiranno fino alla sera.

Venti: Settentrionali tesi al mattino su Savonese e Genovese, forti nel pomeriggio, in calo solo in tarda serata. A levante al mattino scirocco in rotazione a nord nel pomeriggio.

Mari: Mosso o solo a tratti molto mosso sulla costa, molto mosso al largo.

Temperature: in forte calo.

Costa min: +0/+6°C, max: +3/+9°C

Interno min: -4/-1°C, max: -1/+2°C.