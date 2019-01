Liguria. Alta pressione che domina la scena ad occidente mentre aria molto fredda scorre sul suo lato orientale interessando penisola balcanica e centro sud italiano.

Secondo gli esperti del Centro Limet, quella di oggi sarà una giornata soleggiata con il passaggio di velature. Venti tesi da nord in mattinata, in calo durante le ore pomeridiane. Mare stirato sottocosta, molto mosso al largo. Temperature in generale aumento, soprattutto sulla costa: vicino al mae minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 14 e 17 gradi; all’interno minime tra -5 e 2 gradi, massime tra 5 e 12 gradi.

Domani, venerdì 11 gennaio, sereno o al più velato. Ventilazione blanda a regime di brezza, ma temperature in calo deciso, specie nell’interno e nelle ore serali.

Sabato 12 possibile formazione di nubi basse di stampo marittimo, visto che i venti ruoteranno da sud. Non sono ancora previste piogge.