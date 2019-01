Liguria. Ecco la situazione meteo secondo Limet, il centro meteo della Liguria: Correnti umide meridionali ci interesseranno tra sabato e domenica portando una certa nuvolosità, assenza di fenomeni e un generale aumento delle temperature. Immancabile il ritorno del Favonio lunedì con cielo limpido, in accordo con il classico effetto fisarmonica dell’inverno ligure.

Previsioni valide per: sabato 12 gennaio 2019

Cielo e Fenomeni: Al mattino e nel primo pomeriggio soleggiato su tutta la regione salvo velature locali. Tra pomeriggio e sera aumento della nuvolosità bassa sul settore centro-orientale costiero, senza fenomeni (Maccaja), da sereno a velato sul restante territorio ligure.

Venti: Deboli variabili al mattino, meridionali nel pomeriggio con intensità al più moderata. Mari: Da quasi calmo a poco mosso. Temperature: In ulteriore calo nei valori minimi nelle aree interne, massime in generale aumento.

Previsioni valide per: domenica 13 gennaio 2019

Cielo e Fenomeni: Nuvolosità sparsa su tutta la regione, di tipo basso sul settore centro-orientale (Maccaja), solo velature anche dense a ponente e sui versanti padani con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Assenza di pioggia.

Venti: Da deboli a moderati meridionali, con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino. Mari: Da mosso a molto mosso. Temperature: In ulteriore aumento specie nei valori minimi.

Tendenza per: lunedì 14 gennaio 2019

Cielo e Fenomeni: Tornano le correnti da nord al suolo con cielo sereno e limpido ovunque. Temperature in calo nelle aree interne, in ulteriore aumento in costa.