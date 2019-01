Liguria. L’alta pressione che ci tiene compagnia da ormai un mese, tende lentamente a defilarsi verso l’Oceano Atlantico lasciando scoperto il Mediterraneo centro occidentale. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Dando uno sguardo a livello barico, si può notare l’alta pressione delle Azzorre defilarsi verso le zone di origine e lasciare scoperta l’Europa centro occidentale e le relative zone mediterranee. Una depressione, centrata sul Mar del Nord, invia impulsi di aria artico-marittima verso le zone europee lasciate scoperte dall’alta pressione.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, le nubi basse sono aumentate lungo la costa centro-orientale ma ancora senza precipitazioni. Le temperature minime di conseguenza sono leggermente aumentate. La minima registrata a Savona è stata di 9,5°C.

Nel corso della mattinata molte nubi saranno già presenti tra savonese di levante e spezzino occidentale. Sulle restanti zone saranno presenti ancora ampie schiarite. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno un po’ ovunque. Sul settore centro-orientale della regione non si escludono pioviggini o deboli piovaschi che andranno ad interrompere il periodo secco che dura ormai dal 19 dicembre scorso, ultimo giorno con precipitazioni sulla Liguria. Le temperature massime saranno in lieve calo con punte fino a +14°C sull’imperiese costiero dove dovrebbero resistere più a lungo le schiarite. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali ma attenzione ai versanti padani dell’Appennino centrale dove non si escludono locali raffiche di marino forti. Mare generalmente mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata da molte nubi e da qualche precipitazione più probabile sul centro-levante.