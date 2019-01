Liguria. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche dovuto un impulso di aria più fredda di matrice artico-marittima in discesa sul Mediterraneo, si appresta a coinvolgere la Liguria e tutto il nord Italia. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La mattinata odierna si apre con cieli sereni e tersi su tutto il territorio ligure, condizione che ha facilitato il fenomeno delle inversioni termiche notturne. Per questo motivo le temperature sulla costa viaggiano tra i +2°C ed i +9°C, a Savona di +5.9°C. Più freddo nelle vallate interne e nei versanti padani in genere, dove si registrano alcune “punte” davvero notevoli: -10.2°C a Calizzano, -8.3°C a Giusvalla. Nelle altre località interne si viaggia tra i -5°C ed i +4°C, a seconda della posizione nei fondovalle (più freddo) o sui crinali/pendii (più “mite”).

Nel corso della mattinata avremo ancora condizioni di cieli sereni, ma dal pomeriggio si affacceranno da sud-ovest le prime nubi. In aumento piuttosto veloce verso sera, con le prime piogge sul settore centrale, in particolare sul genovesato, dove non si escludono episodi di neve tonda (Gragnola o groupel).

Nelle vallate interne del settore centro-occidentale, in Valle Scrivia e Valle Stura, non si escludono invece nevicate, con primo accumulo di neve in serata.

Per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, è atteso il clou del peggioramento. Condizioni prettamente invernali, con nevicate diffuse a tutte le quote (a piano) nell’entroterra. Quota neve che potrebbe essere molto bassa lungo il tratto costiero compreso tra Genova e Savona, più alta sulle riviere. Un contesto di forte instabilità che attraverserà tutto il continente, e che potrebbe portare a nuovi fenomeni anche nel prosieguo della settimana, forse fino al week end.

Venti: Settentrionali moderati/forti al mattino su savonese e genovese. Rotazione da sud est sul centro levante dal pomeriggio, da sud su imperiese, residui refoli settentrionali sul savonese.

Mari: stirato sotto costa, mosso al largo ma con moto ondoso in ulteriore scaduta.

Temperature: in calo le minime.

Costa min: +4/+8°C, max: +7/+11°C

Interno min: -7°/+3°C, max: +3/+8°C.