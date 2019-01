Provincia. Aria fredda di matrice orientale affluirà sulla nostra regione a seguito della perturbazione odierna che tenderà a spostarsi verso levante. Clima rigido e ventoso soprattutto tra sabato e domenica; poche le precipitazioni annesse. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

Avvisi: Venti forti tra nord e nord-est specie sui crinali, negli spazi aperti e allo sbocco delle vallate.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nuvolosità irregolare sullo Spezzino con gli ultimi rovesci in via di attenuazione. Nubi sparse saranno presenti anche sui rilievi di spartiacque e sui versanti padani, senza precipitazioni, per il resto condizioni in miglioramento con schiarite prevalenti. Nel primo pomeriggio fase maggiormente soleggiata su tutta la regione tranne che sullo Spezzino dove resteranno alcuni annuvolamenti senza piogge. In serata generale aumento della nuvolosità quasi ovunque, ma con basso rischio di pioggia.

Venti: Tra moderati e forti da nord o da nord-est con rinforzi come da avviso.

Mari: Residua onda lunga da sud-ovest sotto costa in spianamento, molto mosso al largo.

Temperature: In calo nei valori minimi, stazionarie o in locale aumento le massime sotto costa.

Costa min: +6/+9°C, max: +11/+14°C

Interno min: -2°/+5°C (fondovalle), max: +4/+10°C