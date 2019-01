Liguria. Le correnti fredde settentrionali che ci stanno interessando verranno sostituite da aria umida di matrice marittima durante il fine settimana in base al consueto “effetto fisarmonica”. Questo, oltre ad un aumento delle temperature, aumenterà il rischio di avere nubi basse – maccaja – specie lungo le coste. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 11 gennaio, bel tempo su tutta la regione. Passaggio di velature o nubi alte tra pomeriggio e sera senza conseguenze. Venti: Moderati da nord al mattino, in progressiva attenuazione fino a deboli nel pomeriggio. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: In diminuzione comprese sulla costa tra 2 e 11 gradi, nell’interno tra -7 e 5.

Domani, sabato 12 gennaio, al mattino cielo velato da nubi alte e sottili specie a levante, bel tempo a ponente. Nel pomeriggio nubi medio-basse in aumento sul settore centro-orientale della costa, in ulteriore infittimento in serata (Maccaja); resterà più aperto il tempo a ponente. Venti: Deboli variabili al mattino, tendenti a divenire meridionali durante il giorno. Mari: Da quasi calmo a poco mosso. Temperature: In ulteriore lieve calo le minime nelle aree interne, massime in generale aumento.

Domenica 13 gennaio nuvolosità sparsa su tutta la regione, in genere di tipo medio-basso e con diffuse velature in quota senza precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento.