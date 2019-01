Liguria. Il nord-Italia rimane intrappolato in una sorta di limbo atmosferico, fatto dell’alternanza tra correnti secche settentrionali e correnti più umide meridionali. Il tutto in un contesto generalmente soleggiato e mite. Ecco come si traduce tutto ciò sul fronte delle previsioni meteo secondo gli esperti del centro Limet.

Oggi, domenica 13 gennaio, giornata stabile, ma con la presenza di nubi basse sul settore centro-orientale della regione. Altrove tempo migliore, salvo il transito di velature o qualche nube alta che potranno dare un colore biancastro al cielo. Venti: deboli est/sud-est sotto-costa, fino a moderati da sud/sud-est sui versanti padani dell’Appennino. Mari: poco mossi sull’estremo ponente, mossi altrove, fino a molto mossi sul medio-basso Ligure per onda lunga da sud-ovest. Temperature in lieve aumento comprese sulla costa tra 3 e 14 gradi, nell’interno tra -7 e 11 gradi.

Domani, lunedì 14 gennaio, giornata di bel tempo su tutta la regione. Venti moderati e tesi soprattutto sui crinali e sul centro della Liguria. Mari stirati, mossi al largo. Temperature in ulteriore aumento.

Martedì 15 giornata soleggiata, a parte il transito di velature e qualche innocua nube alta. Residui venti settentrionali da nord al mattino, in progressiva rotazione a quelli meridionali nel pomeriggio. Mari generalmente poco mossi. Temperature in lieve calo.