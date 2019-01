Meteo: cielo nuvoloso, ancora freddo nel savonese

Liguria. Fredde e secche correnti orientali, di matrice artico-continentale, seguiteranno ad affluire sul nord-Italia e sulla Liguria tra la giornata di domani e lunedì, in un contesto per lo più stabile, ma non sempre soleggiato. Martedì un’iniezione di aria altrettanto fredda, di matrice artico-marittima, si getterà nel Mediterraneo occidentale attraverso la valle del Rodano, determinando una graduale destabilizzazione delle condizioni meteorologiche. Queste le previsioni del Centro Limet.

Ma vediamo nel dettaglio la situazione meteo.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi sparse interesseranno la regione, compatte sui versanti padani dell’Appennino, dove potranno residuare precipitazioni nevose di lieve entità fino a fondovalle. Nel pomeriggio copertura nuvolosa in graduale attenuazione e spazi di sereno via via più ampi.

Venti: Moderati/tesi da nord/nord-est sul settore centrale costiero e sui crinali appenninici (come da avvisi), deboli altrove.

Mari: Stirati sotto-costa, generalmente mossi a largo (come da avvisi).

Temperature: Stazionarie nei valori minimi, in contenuto aumento in quelli massimi. Costa min: +4/+7°C, max: +8/+13°C.