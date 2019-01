Liguria. Ancora condizioni stabili e anticicloniche sulla nostra regione, con flussi secchi settentrionali che dopo un weekend all’insegna dei flussi umidi e la maccaja apporteranno nuovamente cieli tersi e aria limpida. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

La mattinata del lunedì si apre con cieli sereni su tutta la nostra regione, eccettuate nubi di poco conto a ridosso dell’Appennino di Levante, facendo seguito a un weekend caratterizzato da clima umido con presenza di annuvolamenti di tipo basso (maccaja). I venti si sono disposti dai quadranti settentrionali ma non raggiungono al momento intensità forte.

Dando uno sguardo ai valori termici registrati nel corso della notte, saltano all’occhio temperature generalmente miti, comprese lungo i settori costieri di levante e del settore centrale tra i 3° e i 9° con la punta più bassa registrata a Rapallo Golf con 3.1° e tra 3° e 10° nella Riviera di Ponente. La minima a Savona è stata 9.1°.

Spostandoci nell’entroterra, punte sottozero si sono rilevate come di consueto a Calizzano e Bardineto con rispettivamente -3.4° e -2.3°.

Cosa attenderci per il resto della giornata? Poco da commentare in verità, giacchè si avrà prosecuzione di condizioni stabili con cieli tersi e ventilazione settentrionale moderata o tesa, con locali rinforzi sopratutto allo sbocco delle vallate esposte. Mari mossi per onda lunga sotto costa, con moto ondoso in calo, mossi o molto mossi al largo. Temperature massime in aumento, comprese tra 5° e 16°.

Nessuna variazione nemmeno per la giornata di domani, salvo qualche velatura in più, mentre mercoledì un lieve cedimento barico potrebbe apportare nuvolosità diffusa e locali piovaschi.