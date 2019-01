Liguria. Continua il trend perturbato con un nuovo peggioramento che interesserà la Liguria per gran parte del weekend.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi avremo un aumento della nuvolosità in mattinata con cielo coperto ma senza precipitazioni. Prime piogge in serata lungo i settori costieri con nevicate nei settori interni centro occidentali sino al fondovalle, quota neve in rapido rialzo a levante sin sopra i 1000-1.100 metri. Saranno possibili locali intrusioni delle nevicate sino a quote molto basse lungo i settori costieri compresi tra Genova e Savona.

Venti meridionali di moderata intensità. Dal pomeriggio rotazione da nord, di forte intensità, su savonese e genovesato centro occidentale. Mare molto mosso al largo per onda da sud-ovest, in scaduta dal pomeriggio a mosso.

Temperature in aumento in quota e sul levante ligure: sulla costa minime tra 3 e 8 gradi e massime tra 3 e 12 gradi; all’interno minime tra -5 e -1 e massime tra -1 e 4 gradi.