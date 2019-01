Liguria. Un affondo di aria artica si “tufferà” nel Mar Mediterraneo tramite la porta del Rodano apportando tempo perturbato e dai connotati invernale anche sulla Liguria. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

Dando uno sguardo a livello barico, si può notare una colata di aria artica sfondare in area mediterranea dalla porta del Rodano. Tale ingresso di aria fredda su un mare più caldo, darà origine nelle prossime ore ad un centro di bassa pressione in formazione tra Costa Azzurra e Corsica.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, il cielo si è mantenuto in una prima parte generalmente sereno o poco nuvoloso. Successivamente le nubi sono aumentate a partire dal ponente. Nel corso di queste prime ore si stanno anche già verificando delle precipitazioni, più consistenti tra Genova e Savona. Le temperature minime sono calate rispetto ai valori di ieri. La temperatura minima registrata a Savona città è stata di 4,1°C.

Nel corso della mattinata il cielo sarà diventato ormai coperto ovunque. Dei rovesci saranno in formazione sul Golfo di Genova e con la loro “coda” inizieranno ad interessare la zona compresa tra il finalese e il promontorio di Portofino. La quota neve sarà molto bassa e, localmente, fino al litorale tra Genova e Savona. In questa prima fase le precipitazioni saranno molto scarse se non addirittura assenti sul levante. Dal pomeriggio le precipitazioni diverranno più consistenti con accumuli nevosi fino a 20cm nell’interno tra savonese e genovese di ponente. Non si escludono imbiancate anche sulla costa tra Genova e Savona. Precipitazioni più scarse sull’imperiese e sull’estremo levante con neve solo sopra i 200/300m di quota. Le temperature massime subiranno un calo piuttosto deciso, specialmente lungo la costa compresa tra Genova e Savona, dove addirittura tenderanno a calare nel pieno della giornata. Nei tratti non interessati dalla tramontana scura si potranno comunque toccare i +7°C. Ventilazione inizialmente ciclonica sul golfo con intensità tra debole e moderata. Dalla tarda mattinata rinforza la tramontana con raffiche fino a burrasca in serata nei tratti esposti. Mare mosso sottocosta, molto mosso al largo.

Questo è il quadro meteo visto dai modelli matematici fino a questa mattina, ma sarà fondamentale il nowcasting (l’osservazione in tempo reale con gli aggiornamenti sui nostri social) per capire la reale collocazione ed entità dei fenomeni. Ovviamente fate massima attenzione in caso di nevicate ed informatevi sempre prima di spostarvi perchè i disagi saranno inevitabili.

La giornata di domani sarà caratterizzata da un graduale miglioramento ma sempre con freddo e vento molto forte dai quadranti settentrionali.