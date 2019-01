Mercatino a Loano, l’arte ad Albissola e il teatro ragazzi a Finale: eccezionale domenica di eventi nel Savonese

Provincia. “Creatività” è la parola d’ordine di oggi. Gli eventi di questa domenica 13 gennaio riporteranno infatti, in larga parte, il “timbro” dell’arte e della cultura a tutto tondo.

A cominciare dalle ancora tante mostre che è possibile visitare in riviera e nell’entroterra, alcune delle quali si concludono proprio nel fine settimana che stiamo vivendo: ad Alassio l’esposizione “Magia Bianca – Dalla Baia del Sole all’Ultima Thule”, ad Albenga la collezione di opere di Giuliano Giuggioli dal titolo “Invito al viaggio”, a Celle Ligure il designer e grafico Bruno Munari con i suoi lavori. L’arte sarà “di scena” anche Albissola Marina con l’esposizione “Interferenze”, che di seguito vi presentiamo più nel dettaglio.

Non solo tavolozze e colori, però! Nelle prossime ore la creatività si esprimerà anche sul palcoscenico del Teatro delle Udienze di Finalborgo con lo spettacolo per bambini e ragazzi “Tutti a posto!”. La giornata sarà ideale anche per gli appassionati dello shopping “alternativo”: dalla mattina alla sera torna a Loano il mensile mercatino con le antiche “cose della nonna”.

Un sacco di iniziative, dunque, per trascorrere al meglio la metà di gennaio. In questa guida approfondiamo i principali eventi fin qui anticipati ma non perdetevi comunque l’agenda più seguita in provincia di Savona IVG Eventi.

Albissola Marina. Tre esposizioni interconnesse nate dalla collaborazione tra l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, il Comune di Albissola Marina, il Circolo degli Artisti, la Casa Museo Asger Jorn e il MuDA Museo Diffuso Albissola. La presenza di una radicata tradizione artistica nel territorio albissolese, soprattutto per la ceramica, non ha impedito nei decenni passati positive intersezioni e interscambi che hanno visto convergere in quei luoghi personalità di grande rilievo legate alle avanguardie e alla ricerca artistica nel contemporaneo: da Marinetti a Depero, da Jorn a Elde, da Matta a Lam, da Fontana a Manzoni.

“Interferenze” si propone come un terreno di sperimentazione in cui i giovani artisti, allievi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, si confrontano con gli spazi offerti dal Circolo degli Artisti e dal Comune con l’intento di mostrare alla cittadinanza la loro ricerca, che si svolge attualmente all’interno dell’accademia stessa.

Orari e location delle esposizioni artistiche sono consultabili

Finale Ligure. Alle ore 16:30, per inaugurare il nuovo anno, andrà in scena presso il Teatro delle Udienze lo spettacolo per bambini “Tutti a posto!” dell’Associazione Baba Jaga, scritto e interpretato da Chiara Tessiore e promosso dal Comune di Finale Ligure per la rassegna teatrale ragazzi 2018-2019.

“Tutti a posto!” propone al giovane pubblico la grande letteratura in un modo avvincente e giocoso, una grande favola che fa scoprire e riflettere. Ogni libro, ogni storia, ha un carattere; e così, incontrando i buffi personaggi che balzano fuori dalle pagine di carta, i bambini potranno conoscerli, avvicinarli, ridere di loro e con loro, per poi riuscire – forse- ad innamorarsene da grandi.

Lo spettacolo, rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni, racconta la storia di una libreria piccola piccola gestita da un libraio piccolo piccolo che, tra i mille e mille modi di organizzare i libri, ne aveva scelto uno assai particolare: metteva i libri in ordine di simpatia. Nella libreria piccola piccola ciascun libro doveva avere accanto soltanto libri con cui potesse andare d’accordo…

Come continua la trama dello spettacolo? Non resta che scoprirlo

Si rinnova a Loano il consueto appuntamento con il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli Assessorati al Commercio e al Turismo del Comune.

Come ogni seconda domenica del mese oltre 40 espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna” ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da più di cinque anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

Stella. L’organizzazione del matrimonio è diventata sempre più una fonte di stress e ansia per i giovani sposi e ultimamente ha anche perso un po’ la funzione di celebrazione intima e personale di un grande amore. Per questo alcuni esperti del settore hanno deciso di mettere insieme le proprie competenze e soprattutto le proprie sensibilità per ritrovare insieme agli sposi questa dimensione romantica, autentica, vera.

Nasce così l’evento “Sposami da Costa Otto.Zero”, complice una splendida location nel primo entroterra ligure che avrà come protagonisti assoluti gli sposi e come anfitrioni moltissimi professionisti del settore matrimonio. Una giornata magica tra tulle, spiagge dorate, dolci sorprese, fuochi d’artificio e un cofanetto viaggio in palio per la coppia più fortunata. Un pomeriggio dedicato alla realizzazione del vostro matrimonio.

L'invito è a conoscere i migliori fornitori liguri legati al settore, che saranno a disposizione lungo l'arco del pomeriggio e della serata, come esplicitato anche nel programma dell'evento visualizzabile