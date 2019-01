Mdp Savona contro il decreto sicurezza, appello ai sindaci: “Segnale forte contro il provvedimento”

Savona. “Rivendichiamo con forza quanto in questi anni fatto in nome del diritto dell’accoglienza”. Il segretario e la segreteria del Movimento Democratico e Progressista di Savona vogliono fare un appello a tutti i sindaci della nostra Provincia per votare nei consigli comunali un documento contro il decreto Sicurezza.

“Nelle ultime ore tanti sindaci in Italia, da nord a Sud, (Milano, Bologna, Firenze, Napoli) si stanno schierando contro il decreto sicurezza e immigrazione. Anche il sindaco di Palermo Orlando ha messo finalmente nero su bianco la sua contrarietà, con un atto ufficiale, dando disposizione all’ufficio anagrafe di non applicare la norma che impedisce di concedere la residenza ai richiedenti asilo. Una norma – spiegano gli esponenti di Mdp – che, di fatto, esclude i migranti da una serie di prestazioni sociali e sanitarie”.

“Crediamo che questo decreto sia non solo uno scempio ma un provvedimento scellerato e disumano”.

“Chiediamo allora ai sindaci ed ai Consigli comunali di dare un segnale forte, schierandosi dalla parte del valore dell’accoglienza e dell’umanità. AI Sindaci chiediamo di dare la stessa coraggiosa e giusta disposizione del sindaco Orlando a Palermo”.

“Altro gesto simbolico ma significativo lo chiediamo ai Consigli comunali di concedere la cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, sindaco di Riace, come tanti comuni stanno facendo aderendo alla campagna di sensibilizzazione “Riace Patrimonio dell’Umanità”. Sarebbe un gesto di umanità contro le derive securitarie della peggior destra che l’Italia abbia mai avuto dal 1922″.

“Lo facciamo perchè crediamo che, in questo esagerato clima di individualismo para-razzista che il governo Salvini propaganda, professare la felicità della pacifica convivenza e accoglienza siano grandi gesti rivoluzionari.”

In quest’epoca disumana disattendere provvedimenti disumani è dovere civile di ogni essere umano. I Sindaci che si trincerano dietro il rispetto della legge sono vili e disumani.