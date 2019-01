Mauro Righello pronto a subentrare a De Vincenzi nel Consiglio regionale per l’ultimo anno di mandato

Millesimo. Con un “tesoretto” di 4603 preferenze, terzo in casa Pd a livello ligure, nel 2015 i verdetti delle elezioni regionali non gli avevano dato scampo. Mauro Righello, ex sindaco di Millesimo per due mandati, sosta ai box da quattro anni, mantenendo, però, coerenza e voglia di lavorare per un partito che spesso gli ha messo i bastoni tra le ruote. Ora, però, potrebbe riacquistare un ruolo da titolare. Come? Grazie all’annuncio della candidatura a sindaco di Luigi De Vincenzi a Pietra Ligure, ufficialmente in corsa per un terzo mandato da sindaco.

In caso di vittoria alle elezioni amministrative di Pietra Ligure della prossima primavera, Luigi De Vincenzi lascerà il suo incarico da consigliere regionale del collegio savonese per dedicarsi a tempo pieno al suo ruolo di sindaco di Pietra Ligure: se così sarà, dalla panchina in cui ha atteso con determinazione entrerà in gioco come titolare Righello, in rappresentanza della Val Bormida e della provincia di Savona.

“Inutile negare che sarei contento di poter entrare in consiglio regionale – commenta Righello – Se dovesse accadere, lavorerò già dal primo momento con serietà e impegno”.

“Sarò inoltre a sostegno di tutti i sindaci e gli amministratori del mio territorio, senza distinzione per il colore politico, che contatterò a breve personalmente, e mi auguro di essere per tutti un’alternativa concreta, seppur dai banchi della minoranza, a questo panorama regionale che sta perdendo di vista le priorità dei liguri, prima fra tutti la sanità pubblica” conclude.