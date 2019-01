Spotorno. Lutto per la comunità di Spotorno e per i Marinai Savonesi per la scomparsa del socio Giuliano Lippi, classe 1933.

Lo ricorda il presidente dell’Anmi Luca Ghersi: “Membro attivo, fu tra coloro che fondarono la Sezione Aggregata di Vado Ligure/Porto Vado del nostro Gruppo. E’ stato un grande personaggio ed ha condotto una vita ‘ribelle’ che per un certo periodo lo ha portato anche negli Stati Uniti. Ritornato in Italia ha sempre collaborato con gli amici di Vado Ligure rafforzando un legame fraterno che li legava sin dalla nascita….. una vera ‘Band of Brothers’ pur avendo trasferito la residenza a Spotorno”.

“Per far comprendere al meglio chi era Giuliano Lippi basta ripensare a quanto accaduto il 17 Marzo 1955 a Taranto, città nella quale stava svolgendo il servizio militare di leva…. un potenziale suicida ha tentato di togliersi la vita buttandosi dal Ponte Girevole: Giuliano non ci ha pensato un secondo e gli si è gettato dietro, salvandolo. Per questo atto di coraggio e di generosità il Marinaio Giuliano Lippi è stato decorato di Medaglia di Bronzo al valore civile. Buona navigazione nei Mari Celesti Marinaio… ciao Giuliano …. ci mancherai con il tuo spirito guascone e il tuo slang americano!!!!

Un abbraccio da tutti noi” conclude Ghersi.