Marcia: Sara Meloni è la più forte anche in Umbria

Loano. Sara Meloni, atleta della categoria E6 tesserata per l’Atletica Run Finale Ligure, allenata da Piernicola Meloni, ha iniziato alla grande la stagione agonistica 2019 in provincia di Terni, in Umbria, vincendo quest’oggi, domenica 13 gennaio, il 1° Gran Premio Città di Narni di marcia agonistica su strada.

L’evento era organizzato dal G.S. Avis Narni con la collaborazione di Comune di Narni, Fidal Umbria e Fidal Lazio ed era valevole come prima prova del Trofeo Fulvio Villa Fidal Lazio e campionato regionale di marcia su strada Fidal Umbria.

La giovane promessa loanese si è imposta conducendo per tutta la gara e vincendo nettamente la competizione anche tra le categorie superiori, dimostrando ancora una volta l’efficacia della sua scuola e confermando di essere una delle più talentuose e promettenti marciatrici italiane.