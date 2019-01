Manutenzione strade a Finale, il sindaco Frascherelli: “Dalla Lega solo propaganda, parlano i bilanci e i soldi investiti”

Finale Ligure. “Evidente che chi parla non abbia neppure letto il bilancio 2018, ne tanto meno quello del 2017 e il provvisorio del 2019, queti sono documenti essenziali per governare una città. Comprendo, d’altronde, che chi parla voglia fare mera propaganda ma un po’ di preparazione gli eviterebbe strafalcioni”. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli all’affondo della sezione finalese della Lega sugli interventi di manutenzione delle strade, in particolare via Brunenghi e via Dante.

“In questi tre anni infatti l’amministrazione attuale ha stanziato più risorse di qualsiasi amministrazione precedente in manutenzioni ed asfalti. E con queste risorse si sta intervenendo anche su via Dante e su Via Brunenghi, oltre a molte altre situazioni cui quotidianamente l’ufficio tecnico da risposte concrete” precisa il primo cittadino finalese.

“Come detto negli scorsi anni dopo la riqualificazione di Pia, oggi in azione su via Molinetti dopo la conclusione di via Porro e via Drione, ci si sarebbe concentrati anche sulle assi viarie oggetto di discussione”.

“Ed in coerenza con quanto detto questo si sta facendo. Il progetto di via Dante è già finanziabile, su via Brunenghi son stati fatti i rilievi per procedere al percorso progettuale. Questa, in tutta onestà intellettuale, si chiama programmazione e lungimiranza”.

“In attesa degli step successivi siamo già intervenuti nella parte finale di via Dante e con la sistemazione pavimentazione di via Brunenghi svolta nell’ottobre scorso” conclude il sindaco Frascherelli.