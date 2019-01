Manovra, Foscolo (Lega): “In arrivo 3 milioni di euro per il nostro territorio”

Pietra Ligure. “È ufficiale: 400 milioni di euro in arrivo per i comuni, per investimenti sul territorio. Il Decreto Attuativo del Ministero dell’Interno ha dato conferma alle misure approvate nella manovra di Bilancio, fortemente volute dalla Lega, che si conferma realmente vicina agli enti locali e alle comunità. Grazie al provvedimento, beneficeranno dei finanziamenti tutti i comuni fino a 20 mila abitanti, da investire in interventi di sicurezza delle scuole, strade ed edifici pubblici”. L’annuncio arriva dall’onorevole Sara Foscolo, deputata ligure della Lega, che spiega in dettaglio quali comuni del savonese riceveranno i soldi.

“I fondi, proporzionati in base alla popolazione residente dei singoli comuni, arriveranno anche sul nostro territorio: 70 mila euro per Pietra Ligure; 100 mila euro per Loano e Finale Ligure; 50 mila euro per Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Boissano; 40 mila euro per Giustenice, Magliolo, Calice Ligure, Vezzi Portio. In tutta la provincia di Savona, il finanziamento complessivo sarà di oltre 3 milioni di euro che, unitamente all’innalzamento delle soglie degli affidamenti diretti e allo sblocco dell’avanzo di amministrazione per i comuni virtuosi, darà finalmente ossigeno agli enti locali dopo le sofferenze degli ultimi anni” precisa Foscolo.

“Ancora una volta, la Lega passa dalle parole ai fatti: spiace che alcuni sindaci, per manifestare la propria opposizione a Matteo Salvini, abbiano annunciato di non voler applicare il decreto Sicurezza: visto che sono pronti ad andare contro il Governo per le loro posizioni politiche, sono pronti anche a rinunciare ai fondi stanziati per loro dallo stesso Governo?” conclude la deputata ligure della Lega.