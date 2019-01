Alassio. Anche quest’anno ad Alassio, in occasione di San Valentino, riparte “LoveInAlassio”, il concorso più romantico dell’anno che è dedicato alla più bella lettera d’amore. Chi vuole partecipare potrà inviare il proprio scritto all’indirizzo e-mail sanvalentino@comune.alassio.sv.it e diventare fan della pagina Facebook “Alassio città degli innamorati”.

L’autrice o l’autore della lettera che riceverà il maggior numero di “Mi piace” vincerà il premio “Percorso degli innamorati”: cena per due, due fedine, due ingressi alla “Thalassio SPA” del Grand Hotel e un set di cosmetici Acqua di Alassio gentilmente offerti da Macramè, Alassio un mare di Shopping, Grand Hotel Alassio e Acqua di Alassio.

Naturalmente non mancherà il coinvolgimento dei commercianti di Alassio che allestiranno le loro splendide vetrine con addobbi a tema per accogliere “di cuore” tutti gli innamorati.

Le lettere potranno essere votate fino a mercoledì 13 febbraio entro e non oltre le ore 12.00. Il concorso è realizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Le poesie saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’amministrazione, nell’area “note” https://www.facebook.com/pg/Alassio.citta.degli.innamorati/notes/.

Da quest’anno una novità: per tutti i romantici di Instagram si apre il concorso de “Il più bell’Instagram d’Amore”. Si potrà partecipare pubblicando una foto con l’hashtag ufficiale #loveinalassio e @comunealassio realizzata esclusivamente ad Alassio e avente come tema la Città degli Innamorati. L’immagine che riceverà più cuoricini verrà pubblicata per una settimana su tutti i canali social ufficiali della Città di Alassio e ne verrà realizzata una versione stampata da donare al vincitore del concorso “La più Bella lettera d’Amore”.

La premiazione si svolgerà giovedì 14 febbraio alle ore 16 presso i Giardini Comunali – Piazza della Libertà (in caso di pioggia nella sala consiliare del Comune di Alassio).