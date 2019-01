Lotteria Italia, tre biglietti vincenti anche nel savonese

Provincia. Sono stati tre i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018 venduti nel savonese. I numeri dei tre fortunati “nostrani” sono stati estratti nel corso della serata di domenica 6 gennaio.

I tre biglietti sono stati acquistati a Varazze (B 159232), Valleggia (B 420877) e Finale Ligure (Q 334016). Si tratta di tre premi di terza categoria, che garantiscono ai fortunati acquirenti una vincita di 25 mila euro: in totale in tutta Italia ne sono stati assegnati 150.

Per ottenere il premio, i biglietti devono essere presentati o fatti pervenire (mediante raccomandata A/R) all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali srl, viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). In alternativa ci si può rivolgere ad uno sportello di Intesa Sanpaolo: la banca provvederà a ritirare e inoltrare il biglietto vincente. Il tagliando, integro e in originale, va presentato entro 180 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito istituzionale www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Il primo premio come di consueto ha assegnato 5 milioni di euro: il ticket vincente è stato acquistato a Sala Consilina (Salerno). Seguono 2,5 milioni al secondo (venduto a Napoli), 1,5 milioni al terzo (Pompei), 1 milione al quarto (Torino) e 500mila euro al quinto premio (Fabro, in provincia di Terni). A questi si aggiungono infine 50 premi di seconda categoria (da 50mila euro l’uno) e infine appunto quelli di terza categoria.

Lo scorso anno sono stati venduti nel complesso 7 milioni di tagliandi: si tratta del secondo peggior risultato di sempre per la Lotteria Italia, con un crollo rispetto al 2017 di circa un milione e mezzo di biglietti.