Loano, ultimi giorni per il mercatino Villaggio Magie di Natale

Loano. Fino a domenica 6 gennaio (dalle 15 alle 19.30) sarà ancora possibile visitare l’ottavo mercatino Villaggio Magie di Natale, promosso dall’associazione Centro Culturale Polivalente di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

All’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà è stato ricreato un vero e proprio villaggio natalizio di sapore nord-europeo: le casette di legno proporranno tante idee-regalo come articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica d’arte, quadri, giochi didattici e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette.

Le decorazioni luminose che abbelliscono lo spazio sono state realizzate a mano da alcune volontarie guidate dalla creatività e abilità di Giovina Mannelli e da sole rappresentano un motivo di visita del mercatino. Al centro della vasca della fontana una scintillante slitta di Babbo Natale sarà a disposizione di chiunque desideri fare una fotografia.

Anche in questi primi giorni di gennaio il mercatino offrirà un programma di intrattenimento per tutta la famiglia. Domenica 6 gennaio alle 16 è in programma l’arrivo della Befana, accompagnato da “ciapellette” e tanta musica e divertimento.