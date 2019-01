Loano. Hanno visto la partecipazione di migliaia di persone le manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale di Loano per festeggiare la fine del 2018 e l’inizio del nuovo anno.

Il 31 dicembre oltre quattromila persone si sono ritrovate in piazza Italia per partecipare al Capodanno organizzato dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con la collaborazione di Dimensione Eventi. La festa è stata trasmessa in diretta radiofonica nazionale sulle frequenze di M2O e ha avuto come ospiti speciali tre dj del calibro di Renèe la Bulgara, Chiara Robiony e Andrea Mattei, che hanno scandito il conto alla rovescia che ha segnato l’arrivo del 2019. Ad aprire e chiudere l’evento è stata band dei Discomania Planet Dance, che ha proposto uno show all’insegna della migliore musica dance di tutti i tempi pieno di dinamismo, coinvolgimento e professionalità, tutti ingredienti fondamentali per una perfetta serata di divertimento.

“Quest’anno il nostro Capodanno in piazza ha fatto registrare numeri da record – commentano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – Famiglie, coppie e giovani di tutte le età hanno affollato piazza Italia per trascorrere insieme una serata all’insegna della musica e del divertimento e dare il benvenuto al nuovo anno. Una serata fantastica, che ha avuto la perfetta cornice nella diretta nazionale sulle frequenze di una radio seguitissima come M2O. Una vetrina importante, che ha valorizzato ancora di più il grande lavoro svolto dai nostri uffici e da Dimensione Eventi per regalare ai nostri concittadini e ai nostri ospiti un veglione memorabile. La festa in piazza Italia non è stata soltanto il Capodanno di Loano, ma il Capodanno di tutta Italia”.

Il successo del Capodanno in piazza è stato bissato dal tradizionale spettacolo pirotecnico del primo gennaio: a partire dalle 18.30 circa dal molo Doria vicino a Palazzo Kursaal creazioni originali con forme a fontana, a sfera e “a pioggia” si sono incrociate nel cielo creando un magico gioco di luci colorate.

“Lo spettacolo pirotecnico di Capodanno – proseguono Pignocca e Zaccaria – è uno degli eventi più attesi del nostro calendario invernale. Proprio per questo, ieri pomeriggio in migliaia hanno raggiunto la nostra passeggiata per seguire con il naso all’insù questo splendido show. Un inizio davvero ‘con il botto’ che ha confermato il trend positivo degli ultimi giorni di dicembre: mai come quest’anno, infatti, Loano ha fatto registrare il tutto esaurito dal punto di vista delle presenze turistiche, con migliaia di persone che hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie e gli ultimi giorni del 2018 nella nostra città”.

Anche sul fronte della sicurezza il bilancio è più che positivo: i controlli e le iniziative predisposti dall’amministrazione comunale e dal comando della polizia municipale in sinergia con le forze dell’ordine per garantire la “Safety & Security” di loanesi e turisti hanno scongiurato il verificarsi di episodi di rilievo durante la notte di San Silvestro.

“Desideriamo ringraziare il personale del Comune, le forze dell’ordine, la polizia municipale, il comandante Gianluigi Soro, i funzionari del settore turismo, i volontari e tutti quanti hanno collaborato per garantire la sicurezza e la buona riuscita di questa manifestazione”, concludono Pignocca e Zaccaria.