Loano, interrogazione del Pd: “Perchè da Pignocca questo silenzio sul decreto sicurezza?”

Loano. “In merito al decreto sicurezza leggiamo in questi giorni le varie prese di posizioni dell’ANCI, delle Regioni, di alcune Aree Metropolitane e non da ultime anche le espressioni dei Comuni a noi vicini di pari rilevanza ed importanza come il Comune di Loano. Dalla sua amministrazione, invece, il silenzio più assordante e nessun velato cenno alla questione”. Così il gruppo consiliare del Pd di Loano critica il sindaco Luigi Pignocca.

“Sia ben chiaro – scrivono in una interrogazione – non che ci aspettassimo una sonora levata di scudi, con gli alleati presenti nella lista ‘Pignocca Sindaco’ non avremmo mai pensato a tanto e neanche avremmo mai osato, per carità cristiana, che venissero per lo meno operati alcuni distinguo. Sta di fatto che questa legge comporta anche per la nostra amministrazione problemi di tutela sanitaria, di assistenza sociale, di diritto allo studio, esponendo peraltro (in nome di una paventata sicurezza) ad un rischio di grande confusione a totale discapito dei ceti più deboli e sopratutto dei minori, non chiarendo poi in maniera esaustiva il fenomeno di tutti i clandestini presenti sul territorio”.

“Resta evidente che, nonostante anni addietro (sempre i suoi compagni di lista) disconoscessero i valori del tricolore ed invitassero alla disobbedienza civile, mai ci permetteremmo (proveniamo da ben altra cultura) di rinnegare o far rinnegare una legge dello Stato, ma in un sistema, al momento, di democrazia vogliamo conservare il diritto di poter levare la nostra voce, lavorando sulle riforme correlandole, parimenti a come si esprimerà la Consulta sulla Costituzionalità della legge, ad un testo di ‘giustizia’ più condiviso”.

Da qui la decisione di presentare una interrogazione, “anche per le esperienze positive vissute in Loano con il Ceis”, per conoscere la posizione dell’amministrazione Pignocca e “se sul tema con Anci vi sia un tavolo di lavoro aperto a cui, auspichiamo, il nostro Comune partecipi in maniera attiva”. Il Pd chiede inoltre “se quanto da noi segnalato poc’anzi sia già patrimonio della Sua agenda di lavoro” e “se non ritiene di portare in consiglio comunale la discussione per un più ampio e sinergico contributo operativo”.