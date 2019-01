Loano in lutto per la scomparsa di Nunzio Gervasi

Loano. Si è tenuto questo pomeriggio nella parrocchia di San Giovanni Battista a Loano il funerale di Nunzio Gervasi, molto conosciuto in tutta la città ed anche in ambito sportivo in quanto per anni accompagnatore delle squadre della Loanesi-San Francesco.

Oltre alla moglie, lascia i figli Paolo (consigliere comunale capogruppo della lista civica LoaNoi), Enza ed Antonella, oltre ai nipoti.

Oltre a famigliari, amici e semplici cittadini, hanno voluto manifestare il loro cordoglio e la loro vicinanza ai figli di Nunzio Gervasi anche Patrizia Mel e Daniele Oliva (anche loro consiglieri di LoaNoi) e Gianni Siccardi e Giulia Tassara (del gruppo Pd/Da sempre per Loano).