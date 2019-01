Loano, il Basket Garassini attiva uno Sportello di ascolto per i propri associati

Loano. Sarà attivo dal 17 gennaio al 6 giugno il nuovo Sportello di ascolto promosso dall’Asd Basket Loano Garassini con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Tutti i giovedì non festivi, dalle ore 16,30 alle 19,30, presso la sala stampa del Palagarassini di Loano, i tesserati ed associati dell’Asd potranno usufruire di un servizio di counseling gratuito svolto in collaborazione con l’associazione Academy Etica. Lo scopo principale dell’iniziativa è quello di “creare uno spazio di ascolto per far fronte al disagio personale mediante operatori qualificati”.

“Come Città Europea dello Sport – ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore allo sport Remo Zaccaria – la nostra amministrazione sostiene da sempre ogni iniziativa legata al mondo sportivo. Il progetto varato dall’Asd Basket Loano Garassini, in particolare, si propone di completare in maniera importante l’educazione e la formazione dei nostri concittadini più giovani fornendo loro un importante aiuto per la crescita personale e psicologica, oltre che fisica”.

“Praticare una disciplina sportiva non serve solo a mantenersi in forma e ad assimilare determinati valori – spiega il presidente dell’Asd Basket Loano Garassini, Marco Vignola – ma deve consentire anche di raggiungere un certo equilibrio personale, sia in casa che a scuola o nel mondo del lavoro. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri ragazzi un servizio di consulenza che consenta loro di far fronte alle potenziali situazioni di disagio”.

Il servizio è rivolto ai tesserati (anche minorenni purché autorizzati da entrambi i genitori o da loro accompagnati all’incontro) nonché ai loro familiari ed ai tecnici della società.