Loano. Degrado urbano nella zona delle Olivette a Loano: la denuncia arriva da alcuni residenti, che si sono rivolti alla nostra redazione per segnalare la situazione.

Erba alta e folta vegetazione nel giardino della Ragioneria, strada e marciapiedi danneggiati, sporcizia e abbandono di rifiuti, con la zona spesso luogo di ritrovo per bivacchi e schiamazzi, anche notturni.

“Una situazione davvero poco gradevole – affermano gli abitanti della zona -. Abbiamo già fatto le opportune informative al Comune, all’Asl e anche i vigili urbani sono venuti per fare delle foto, tuttavia le cose non migliorano e il degrado prosegue. Anche gli amministratori condominiali sono stati avvisati e c’è il rischio di un problema igienico-ambientale: nessuno fa nulla, però…”.

“Auspichiamo che si possa finalmente intervenire e risolvere il problema di una zona che si affaccia sull’Aurelia ed è vicina ad una scuola” concludono.

In risposta alle segnalazioni pervenute, gli agenti della pattuglia di “Sicurezza Urbana” della polizia municipale di Loano hanno effettuato alcuni appostamenti in zona per monitorare la situazione dal punto di vista di eventuali bivacchi ed attività legate allo spaccio di stupefacenti, oltre al controllo sul conferimento irregolare di rifiuti.