Loano, apre la portiera dell’auto e centra in pieno un ciclista

Loano. Incidente stradale questa mattina a Loano sulla via Aurelia.

Secondo quanto appreso, il conducente di un’auto, dopo aver parcheggiato la vettura, ha aperto la portiera ma non si è accorto dell’arrivo di un ciclista, che è stato così colpito in pieno finendo a terra sulla carreggiata.

L’episodio si è verificato poco prima delle 10:00.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’uomo rimasto ferito dopo l’impatto con la portiera e la successiva caduta: soccorso dai militi della Croce Bianca di Borghetto e dall’automedica del 118 è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito dai sanitari le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Loano per i rilievi e gli accertamenti del caso. L’incidente ha provocato qualche disagio alla viabilità sulla via Aurelia, con forti rallentamenti e lunghi tempi di percorrenza in direzione di Borghetto.