Loano. La Loanesi, davanti ad un folto pubblico, si aggiudica il big match del campionato di Promozione, contro la capolista Ospedaletti.

Andrea Rocca è stato per l’ennesima volta uno dei grandi protagonisti della vittoria dei rosso blu, realizzando la prima rete.

“Vincere con la capolista Ospedaletti non è stato per nulla facile – commenta l’attaccante – ci siamo riusciti giocando una partita ricca di qualità e determinazione agonistica”.

“In occasione della mia rete è stato bravo Castello a mettermi in condizioni, dopo un controllo orientato, di segnare – continua Rocca – siamo contenti per il risultato ma non ci montiamo la testa, perché sono altre le squadre costruite per vincere il campionato… per quanto ci riguarda continueremo a cercare di arrivare ad ottenere buoni risultati attraverso il lavoro, il divertimento ed il piacere di stare insieme“.