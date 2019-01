Lo stato dell’arte dello sport dilettantistico in Italia

Il momento dello sport italiano non è dei migliori, non lo è a livello professionistico ma non lo è neanche per quel che riguarda il dilettantismo che riscontra tanti problemi nello svolgere la propria funzione anche sociale. L’ANIF (Giampaolo Duregon, presidente ANIF), associazione nazionale impianti sport e fitness e CSI (Vittorio Bosio, presidente CSI nazionale) hanno stretto un accordo per un’iniziativa atta a facilitare il lavoro di chi vuole operare nel mondo dello sport dilettantistico.

L’ANIF da sempre è al fianco dei gestori di impianti sportivi mentre CSI, ente riconosciuto dal CONI e dotato di grande credibilità, si propone da molto tempo di promuovere lo sport dilettantistico in Italia. Dalla collaborazione tra queste due organizzazioni nasce un programma di aiuti agli operatori del settore: infatti, per chi aderirà all’iniziativa è prevista la fornitura di servizi fondamentali come un’assicurazione contro gli infortuni o consulenze di carattere amministrativo e lavorativo e, soprattutto, la possibilità di accedere ai brevetti SNaQ a costi molto bassi in modo tale da poter svolgere le attività di istruttore o qualsiasi altra figura professionale del settore con tutte le carte in regola. Ad affiancare ANIF e CSI in questa ‘’avventura’’ c’è anche l’agenzia web Good Working che offrirà consulenze digitali ai soci che le richiederanno.

Il buon funzionamento del sistema sportivo a livello dilettantistico è alla base di quello che succede in ambito professionistico, ma, più in generale, una società che garantisce ai suoi giovani un’educazione sportiva adeguata può essere una società con un futuro roseo davanti a sé. Iniziative come quelle proposte da ANIF e CSI rappresentano un supporto importante a chi, tra mille difficoltà, si impegna seriamente per migliorare quella che è la realtà dello sport dilettantistico italiano.