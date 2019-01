Liguria Popolare, Lupi incontra Costa e Pisani: “Serve un dialogo costruttivo di tutte le forze centriste”

Regione. Questa mattina, in Regione Liguria, l’onorevole Maurizio Lupi ha partecipato a un incontro politico organizzato dai consiglieri regionali di “Liguria Popolare” Andrea Costa ed il capogruppo Gabriele Pisani.

L’onorevole ha rilevato quanto l’esperienza ligure del Gruppo “Liguria Popolare” rappresenti “un modello vivo e forte di integrazione comune di valori etici e civili che uniscono la cittadinanza. Gli amministratori regionali e locali sono stati in grado di ricostruire una proposta politica moderata partendo dalle esigenze e dai bisogni reali dei cittadini che sono una risorsa a cui fare riferimento e orientarsi. E’ fondamentale integrarsi e crescere all’interno della società civile per creare un progetto politico all’interno del centrodestra che sia moderato e autonomo. Mi riferisco in particolare alle esperienze positive messe in atto dagli amministratori locali”.

“Il nostro obiettivo, condiviso con gli amici Andrea Costa e Gabriele Pisani, è quello di un dialogo costruttivo di tutte le forze centriste in grado di creare e costruire dei ponti fondati sui nostri punti di maggiore identità e unione anche a livello territoriale”, ha concluso Lupi.

I consiglieri regionali Andrea Costa e Gabriele Pisani rilevano “quanto sia importante il discorso di unione e condivisione di un percorso serio orientato verso tematiche moderate che rispondano efficacemente alle esigenze dei cittadini senza demagogia e che sarà nostra cura portare avanti”.