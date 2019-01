Lavoratori pulizie alla Piaggio, niente tredicesime: scatta lo sciopero

Villanova d’Albenga. Alla fine, dopo giorni di attesa, le tredicesime promesse non sono arrivate e così i lavoratori delle pulizie allo stabilimento Piaggio di Villanova d’Albenga hanno deciso di incrociare le braccia: per la giornata di domani, venerdì 11 gennaio, per l’intero turno di lavoro, sarà sciopero degli addetti.

La vertenza in atto riguarda 16 persone, per lo più part-time e con stipendi intorno ai 1.000 euro.

Quella dei lavoratori delle pulizie è una verteza che si trascina a seguito della crisi della Piaggio Aerospace, che ha colpito tutti i segmenti dell’indotto che ruota attorno all’azienda aeronautica. Dopo l’arrivo in ritardo degli stipendi di novembre, le tredicesime mancate, resta la preoccupazione anche per le sorti dello stipedio di dicembre: “A questi punti una preoccupazione leggitima dei lavoratori” affermano la Filcams Cgil e Uiltrasporti.

Sui mancati pagamenti per le maestranze della ditta piemontese T&D Servizi, i due sindacati affermano: “C’è un continuo rimbalzo da parte dell’azienda, una presa in giro considerato l’ammontare della cifra spettante ai lavoratori: la sola giustificazione dei problemi finanziari della Piaggio Aerospace non è sufficiente a spiegare una difficile situazione che ormai si protrae da tempo”.

“Ricordiamo che i lavoratori stanno proseguendo regolarmente ogni giorno l’attività di pulizia dello stabilimento, ma adesso basta: abbiamo deciso per lo sciopero di una giornata in attesa che possano arrivare risposte positive, non soltanto sui pagamenti ma anche sulle garanzie che chiediamo in merito all’appalto delle pulizie e alle tutele occupazionali”.

“E in caso contrario siamo pronti ad altre iniziative sindacali” concludono Filcams Cgil e Uiltrasporti.