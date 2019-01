Lavoratori pulizie alla Piaggio, niente tredicesime: Cgil e Uil pronti allo sciopero

Villanova d’Albenga. Gli stipendi, seppur in forte ritardo, sono arrivati, ma non l’attesa tredicesima: è ancora protesta da parte dei lavoratori impegnati nelle attività di pulizia allo stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga.

La Filcams Cgil e la Uiltrasporti tornano all’attacco dopo l’allarme lanciato il 21 dicembre scorso sul mancato pagamento per le maestranze della ditta piemontese T&D Servizi: “Gli stipendi sono arrivati, seppur con un ritardo superiore ai mesi scorsi, ma le tredicesime promesse ai lavoratori entro il mese di dicembre neanche l’ombra…” tuonano i sindacati di categoria.

“Consapevoli dei problemi di Piaggio Aerospace, ricordiamo tuttavia che l’azienda che ha in appalto le pulizie non ha solo Piaggio come committente, senza contare che le attività delle maestranze sta proseguendo regolarmente ogni giorno” aggiungono Filcams e Uiltrasporti.

La vertenza che investe l’indotto Piaggio riguarda 16 lavoratori, per lo più part-time e con stipendi intorno ai 1.000 euro: “I lavoratori si sentono presi in giro di fornte a questa situazione che si è creata proprio nelle vacanze natalizie, auspicando che possa arrivare una risposta positiva da parte della ditta e che si siano certezze per il futuro. Da questo punto di vista, speriamo che la risoluzione della vertenza Piaggio possa portare a maggiori garanzie per lo stesso appalto delle pulizie”.

E infine la programmazione di una iniziativa sindacale: “Se entro mertedì non arriveranno le tredicesime promesse e stabilite siamo pronti allo sciopero” concludono le due organizzazioni sindacali.