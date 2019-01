Loano. Si è aperta ufficialmente oggi la 28^ edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. A dare il via alla manifestazione carnevalesca la consueta cerimonia di “consegna delle chiavi” da parte dell’assessore a turismo, cultura e sport, Remo Zaccaria, al Beciancin (maschera ufficiale del Carnevaloa), a Capitan Fracassa (maschera ligure della Commedia dell’Arte), a Puè Pepin (il Re del Carnevale) e alla Principessa Doria del Castello (la cui interprete è stata eletta la scorsa estate durante il concorso di Miss Riviera delle Palme, organizzato sempre da Vecchia Loano). Alla cerimonia, tenutasi questo pomeriggio in piazza Italia, hanno partecipato numerose maschere provenienti, oltre che dalla Liguria, anche da Piemonte, Lombardia ed Emilia.

La cerimonia si è svolta in concomitanza con il “Giorno della Memoria”, la ricorrenza internazionale che si celebra il 27 gennaio di ogni anno e che commemora le vittime dell’Olocausto: “Nella Giornata della Memoria – spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca, l’assessore Remo Zaccaria ed il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino – ricordiamo una delle più grandi tragedie della nostra storia. Ricordiamo affinché, con la conservazione e la trasmissione della memoria di quanto accaduto, ciò non avvenga mai più. L’amministrazione comunale ha elaborato una serie di iniziative volte proprio a celebrare questa ricorrenza. Tali manifestazioni si svolgeranno nei prossimi giorni, ma già quest’oggi, prima di lasciare spazio alla festa del CarnevaLöa, abbiamo voluto osservare un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della Shoah, proprio perché su questo dramma non cali mai il silenzio”.

Loano, insieme a Parma, Torino, Vercelli, Castelnuovo Don Bosco (Asti), Busca (Cuneo), Verona, Aosta, Acerra (Napoli), Catanzaro, Polignano a Mare (Bari), Sciacca (Agrigento) è cofondatrice del “Centro Nazionale di Coordinamento delle maschere Italiane”. Le tre maschere Beciancin, Puè Pepin, Capitan Fracassa e la principessa Doria del Castello sono inserite nel “Registro delle maschere italiane”, nel quale sono inserite tutte le maschere della commedia dell’arte italiana e i personaggi folkloristici delle varie realtà regionali. Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il carnevale non solo come occasione di divertimento ma anche come risorsa storica, tradizionale, culturale e turistica.

Domenica 3 febbraio e domenica 10 febbraio sono in programma i due appuntamenti del “Carnevale dei Bambini”, che si terranno rispettivamente in piazza Massena ed in piazza Rocca. I due divertenti pomeriggi in maschera dedicati ai più piccini inizieranno alle 15 con giochi, balli, animazione a cura dei Matti da Legare e, in chiusura, una dolce merenda per tutti. E domenica 10 febbraio i bambini potranno cimentarsi nel gioco della pentolaccia. Saranno presenti alla festa U Beciancin e Puè Peppin.

Domenica 17 febbraio si terrà l’attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza. Il corteo, dunque, si muoverà in senso opposto rispetto al consueto. Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano.