Laser Euromaster, Fausto Vassallo primeggia ad Antibes

Andora. Ancora un successo internazionale per la vela andorese e per il Circolo Nautico Andora. Domenica 20 gennaio, nelle acque di Antibes, in Francia, si è disputata la prima tappa del circuito Laser Euromaster 2019.

Dopo cinque combattutissime prove, il portacolori del Circolo Nautico Andora, Fausto Vassallo, ha conquistato la vittoria nella classe Radial. Buona prova anche dell’altro atleta andorese in gara, Alessandro Verra.

Una vittoria che anticipa il ritorno ad Andora di un’altra importante competizione velica. Si tratta della Italia Cup Laser in programma dal 15 al 17 febbraio. L’importante gara nazionale organizzata dal Circolo Nautico di Andora con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Andora e dell’AMA, porterà nel comune ponentino ben quattrocento atleti con famiglie, accompagnatori e tecnici. Il porto di Andora è stato preferito a quello di Arzachena per le sue caratteristiche tecniche e dal 27 dicembre ad oggi, ogni fine settimana, ospita gli equipaggi che hanno trasferito in Riviera i loro allenamenti in vista della gara, tornata ad Andora dopo molti anni.

Il Circolo Nautico grazie a questa vittoria sul piano organizzativo porta ancora una volta Andora agli onori dello sport internazionale.