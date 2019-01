La seconda edizione del Città di Savona dedicata a Pagnini sarà il 12 e 13 gennaio

Savona. L’11 gennaio del 2019 Settimio Pagnini avrebbe compiuto 98 anni. Per ricordare il giorno della nascita di questo maestro di sport e di vita, savonese che, come tutti i grandi uomini, era una persona schiva e di poche parole, ma di grandi esempi morali, la Fip e i suoi ex giocatori dedicano a lui ogni anno, a partire dal 2018 un torneo di basket femminile.

Questo è il secondo torneo che la città ospita. L’anno scorso la prima edizione ha visto la partecipazione della selezione regionale Liguria e del Piemonte ed è stato vinto dal Piemonte.

L’edizione 2019 si svolgerà il 12 e 13 gennaio al palazzetto dello sport di corso Tardy e Benech, intitolato proprio a Pagnini a seguito di un forte movimento di opinione cittadino. Il quadrangolare interregionale femminile di quest’anno, cui partecipano squadre femminili di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, costituisce una delle manifestazioni sportive più importanti che si svolgono a Savona.

L’invito ad assistere è aperto a tutti. Le gare inizieranno alle 16.00 di sabato 12 gennaio; la finale è prevista per le 11.30 di domenica, con la premiazione alle 13.00. L’evento sarà chiuso da una lezione tecnica.

In occasione del 2° Torneo Città di Savona, inoltre, verrà svelata nel giardino del palazzetto una statua raffigurante un allenatore e una giovane atleta. Si tratta di un’opera dell’artigiano Elvio Ronchetti, che l’ha realizzata e l’ha dedicata a tutti gli allenatori che interpretano lo sport come palestra di vita.