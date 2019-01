IVG.it sbarca su Amazon, adesso puoi chiedere ad Alexa di leggerti le news di Savona e provincia

Da questo momento IVG.it è presente all’interno delle skill per Amazon Echo, ovvero l’assistente personale del gigante dell’ecommerce mondiale.

I dispositivi per accedere all’assistente vocale Alexa sono Echo Dot, il più economico, Echo, Echo Plus ed Echo Spot, oltre a una serie di dispositivi di altre marche, come lo One di Sonos.

Ma cos’è e cosa permette di fare Alexa? È un assistente vocale, cioè un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere le vostre domande, poste in linguaggio naturale come avviene per Siri (iOS) Cortana (Windows) e il Google Assistant. Ovviamente non sono in grado di rispondere a tutte le domande ed esaudire tutti i desideri, ma la quantità di azioni che può già fare è oggi soddisfacente.

Grazie alla Skill di IVG.it, sviluppata da Edinet, sarà possibile “ascoltare” le principali news pubblicate sul nostro quotidiano e aggiornate in tempo reale, oltre alle news principali sarà possibile scegliere di ascoltare nel “Sommario quotidiano” le news principali di Sport, Cronaca e Politica.

Questa è solo la prima di una serie di skill a breve arriveranno l’agenda degli appuntamenti, i magazine e le news personalizzate per comune.

N.B. Nei giorni scorsi avevamo pubblicato una prima versione di test che conteneva alcuni errori, prontamente risolti nell’attuale versione.

Se hai un dispositivo compatibile con Alexa (anche la APP presente su iOS e Android) da oggi puoi cercare la skill di IVG e configurarla a tuo piacimento.

Anche in questo caso Il Vostro Giornale si adegua per rendere fruibile le proprie news nel modo più semplice e diffuso possibile, oltre al classico e “antico” sito sia desktop che mobile, alla versione ottimizzata per i tablet, i canali social, i broadcast Whatsapp e Telegram da oggi anche Alexa.